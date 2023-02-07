Українських вчителів на окупованій Луганщині змушують отримувати паспорти РФ – ЦНС

Загарбники змушують українських вчителів, які залишилися працювати на окупованих територіях Луганської області, отримувати російські паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У Луганській області росіяни змушують українських вчителів отримувати паспорти РФ.

До всіх вчителів, які залишилися працювати на тимчасово окупованих територіях, було донесено, що їх звільнять, якщо вони не отримають паспорти РФ".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що вчителів змусили написати заяви про відмову від українського громадянства, хоча у РФ дозволене подвійне громадянство.

Зазначається, що російські паспорти окупанти планують роздати вчителям за пришвидшеною процедурою.

Що цьому передувало: Наприкінці січня Спротив повідомляв, що російські окупанти проводять примусову паспортизацію серед співробітників державних і комунальних підприємств на Донеччині.