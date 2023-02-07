Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українських вчителів на окупованій Луганщині змушують отримувати паспорти РФ – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 02:39
Паспорт РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Загарбники змушують українських вчителів, які залишилися працювати на окупованих територіях Луганської області, отримувати російські паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У Луганській області росіяни змушують українських вчителів отримувати паспорти РФ.

До всіх вчителів, які залишилися працювати на тимчасово окупованих територіях, було донесено, що їх звільнять, якщо вони не отримають паспорти РФ".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що вчителів змусили написати заяви про відмову від українського громадянства, хоча у РФ дозволене подвійне громадянство.

Зазначається, що російські паспорти окупанти планують роздати вчителям за пришвидшеною процедурою.

Що цьому передувало: Наприкінці січня Спротив повідомляв, що російські окупанти проводять примусову паспортизацію серед співробітників державних і комунальних підприємств на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: паспортЛуганська областьокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський

Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України

фото, відеоЗеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

відеоВ уряді показали, як працює очікуваний із США далекобійний снаряд GLSDB

Король Чарльз – Зеленському: Ми всі так довго хвилювалися і думали про Україну

Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні

Усі новини...
паспорт
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності
На Донеччині окупанти змушують працівників держпідприємств отримувати паспорти РФ – ЦНС
Росіяни депортували вже понад 2 млн українців, їм примусово роздають паспорти РФ – Спротив
Останні новини
00:48
Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський
00:42
РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів – Foreign Policy
00:07
Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України
23:58
Депутат "Альтернативи для Німеччини" наприкінці 2022 року таємно їздив у Білорусь – ЗМІ
23:54
З початку війни в Україні порушили більше 80 тисяч справ через мародерство – Клименко 
23:42
G7 можуть накласти санкції проти компаній з Китаю, Ірану й КНДР через допомогу Росії – ЗМІ
23:31
Зеленський про Макрона і його "зберегти обличчя Путіну": Думаю, він змінився
23:16
фотоМіністр Литви приїхав в Україну й зустрівся з Резніковим
23:05
Війна в Україні буде серед пріоритетних тем прийдешнього саміту ЄС
23:00
фотоЗеленський прилетів у Францію, де зустрінеться з Макроном і Шольцом
Усі новини...