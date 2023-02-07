Українських вчителів на окупованій Луганщині змушують отримувати паспорти РФ – ЦНС

Загарбники змушують українських вчителів, які залишилися працювати на окупованих територіях Луганської області, отримувати російські паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У Луганській області росіяни змушують українських вчителів отримувати паспорти РФ.

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До всіх вчителів, які залишилися працювати на тимчасово окупованих територіях, було донесено, що їх звільнять, якщо вони не отримають паспорти РФ".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що вчителів змусили написати заяви про відмову від українського громадянства, хоча у РФ дозволене подвійне громадянство.

Зазначається, що російські паспорти окупанти планують роздати вчителям за пришвидшеною процедурою.

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Що цьому передувало: Наприкінці січня Спротив повідомляв, що російські окупанти проводять примусову паспортизацію серед співробітників державних і комунальних підприємств на Донеччині.