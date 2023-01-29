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На Донеччині окупанти змушують працівників держпідприємств отримувати паспорти РФ – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 00:02
На Донеччині окупанти змушують працівників держпідприємств отримувати паспорти РФ – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО Getty Images

Російські окупанти проводять примусову паспортизацію серед співробітників державних і комунальних підприємств на Донеччині.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни почали проводити примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств. Працівникам повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російські паспорти".

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Деталі: У ЦНС зазначили, що окупанти погрожують звільненням всім, хто відмовиться отримувати російські документи. При цьому співробітників підприємств змушують писати заяви про відмову від українського громадянства.

"У РФ дозволено подвійне громадянство. А тому відмова від громадянства потрібна росіянам саме для пропагандистської цілі та щоби "підкріпити" свої "права" на регіон, змінивши його демографічний склад", – зазначили у Спротиві.

Теми: окупаціяпаспортДонецька область
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