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Британія: Росія навряд чи зможе суттєво вплинути на хід війни у найближчі тижні

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 07:51
Британія: Росія навряд чи зможе суттєво вплинути на хід війни у найближчі тижні
Російські солдати. Фото РИА Новости

Британська розвідка вважає малоймовірним, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок.

Розвідка називає дуже ймовірним, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її оперативною метою майже напевно є захоплення решти утримуваних Україною частин Донецької області.

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Однак, російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це майже напевно пов'язано з тим, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішних наступальних дій.

Найвище командування, ймовірно, розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск, стверджується у зведенні.

"Російські лідери, ймовірно, і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів", – вважає британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні у британському відомстві оцінили, що російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для оборонців Бахмута.

Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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