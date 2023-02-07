Рух військ РФ на кордоні з Білоруссю відсутній, підготовки до наступу немає – ЗМІ

Наразі в прикордонних з Україною районах Білорусі не спостерігаються активні переміщення російських військових, що може свідчити про відсутність ознак підготовки наступу з цього напрямку.

Джерел: "Беларускі Гаюн", який промоніторив військову активність на території Білорусі за 6 лютого

Дослівно: "Відсутність загалом великих переміщень підрозділів ЗС РФ свідчить про їхню концентрацію на полігонах ЗС РБ, де вони (найімовірніше) займаються бойовою підготовкою.

А відсутність помітних переміщень ЗС РФ у прикордонних з Україною районах РБ є непрямим підтвердженням, що найближчим часом наступальна операція проти України з території РБ не здійснюватиметься".

Деталі: За вказаний період авіаційна активність спостерігалася тільки на аеродромі "Мачулищі", куди з Росії прилітав військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

Залізнична активність не фіксувалася.

Щодо переміщення дорогами, то великих колон із технікою ЗС РФ (10+ одиниць) не виявлено. Окремі машини і невеликі колони ЗС РФ фіксували в Мінську, а також на окремих ділянках траси М5.

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Великих колон із технікою ЗС РБ (10+ одиниць) не відзначалося. Фіксували поодинокі машини в Мінську, Колодящах і на трасі Р88.

Крім того, остаточно вирішеним є питання залишення в Білорусі більшої частини авіаційної техніки, яка була задіяна з боку росіян у льотно-тактичному навчанні. За вже сформованою для РФ "традицією", після чергових "навчань" її війська частково залишаються на території цієї країни.

Тому саме льотне навчання більше варто розглядати як інформаційно-психологічну операцію, а також як привід посилити свою військову присутність у Білорусі.

Що було раніше: За даними ГУР, зараз на території Білорусі знаходиться 5800 російських військових. Також на даний час у Білорусі розташований один дивізіон "Іскандер", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.