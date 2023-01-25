Росіяни скоротили угруповання в Білорусі до 5800 військових – ГУР

Зараз на території Білорусі знаходиться 5800 російських військових, тижнем раніше контингент нараховував близько 11 тисяч військовослужбовців.

Джерело: представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова Скібіцького: "Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку".

Деталі: За його словами, зараз це зовсім інший контингент, який був на початку агресії. Наразі у Білорусі немає потужного авіаційного компонента, попри навчання. Крім того, там немає потужної ракетної компоненти, немає повітряно-десантних військ.

Скібіцький повідомив, що на даний час у Білорусі розташований один дивізіон "Іскандер", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

Що було раніше: 16 січня голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомляв, що на сьогодні кількість військ РФ на території РБ становить порядка 11 тисяч військових. За його словами, Україна не фіксує збільшення угруповань військ РФ та РБ у Білорусі поблизу з кордонами України, в рамках оголошених спільних авіанавчань також наразі жодних заходів не було.