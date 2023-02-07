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Шойгу анонсував створення "супутникової системи" для підтримки військ РФ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 11:44
Шойгу анонсував створення супутникової системи для підтримки військ РФ
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, фото РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про створення супутникової системи всепогодного дистанційного зондування Землі для "підвищення ефективності" військ РФ.

Джерело: РИА Новости 

Пряма мова: "Розглянемо питання переоснащення орбітального угруповання космічних апаратів військового призначення. У рамках вирішення цього завдання здійснюється розробка і створення супутникової системи всепогодного дистанційного зондування Землі.

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Отримані дані сприятимуть підвищенню ефективності застосування військ".

Деталі: За його словами, планується розглянути хід проведення дослідно-конструкторських робіт і встановити терміни їх виконання. Деталі не розкриваються.

Теми: РосіятехнологіїарміяМіноборони
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