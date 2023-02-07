Шойгу анонсував створення "супутникової системи" для підтримки військ РФ
Вівторок, 7 лютого 2023, 11:44
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про створення супутникової системи всепогодного дистанційного зондування Землі для "підвищення ефективності" військ РФ.
Джерело: РИА Новости
Пряма мова: "Розглянемо питання переоснащення орбітального угруповання космічних апаратів військового призначення. У рамках вирішення цього завдання здійснюється розробка і створення супутникової системи всепогодного дистанційного зондування Землі.
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Отримані дані сприятимуть підвищенню ефективності застосування військ".
Деталі: За його словами, планується розглянути хід проведення дослідно-конструкторських робіт і встановити терміни їх виконання. Деталі не розкриваються.