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ЗСУ за добу "вистрілюють" річний запас артснарядів країни Європи – FT

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 14:08
Ілюстративне фото, Reuters

Українські захисники за добу використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів – це річне замовлення невеликої країни Європи.

Джерело: Financial Times

Деталі: За оцінками гендиректора норвезької компанії-виробника зброї Nammo Мортена Брандцега, Україна щодня використовує близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, що дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни у мирний час.

FT наголошує, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну.

Виробник зброї Nammo підкреслює, що масштаб інвестицій для задоволення попиту створює "величезне навантаження на фінанси в цілому здорової оборонної компанії".

За його словами, попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився з місяців до років. Це призвело у тому числі до боротьби за постачання матеріалів. 

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Теми: Збройні силизброяЗМІ
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