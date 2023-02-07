Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу "вистрілюють" річний запас артснарядів країни Європи – FT

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 лютого 2023, 13:08
ЗСУ за добу вистрілюють річний запас артснарядів країни Європи – FT
Ілюстративне фото, Reuters

Українські захисники за добу використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів – це річне замовлення невеликої країни Європи.

Джерело: Financial Times

Деталі: За оцінками гендиректора норвезької компанії-виробника зброї Nammo Мортена Брандцега, Україна щодня використовує близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, що дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни у мирний час.

Реклама:

FT наголошує, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну.

Виробник зброї Nammo підкреслює, що масштаб інвестицій для задоволення попиту створює "величезне навантаження на фінанси в цілому здорової оборонної компанії".

За його словами, попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився з місяців до років. Це призвело у тому числі до боротьби за постачання матеріалів. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Комбриг 45-ої бригади Олег Файдюк: Нам однозначно треба більше гармат

Теми: Збройні силизброяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: