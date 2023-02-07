Російський "Газпром" створює власну ПВК – розвідка
Російська корпорація "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Дослівно: "Енергетичний монополіст "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду РФ Михайлом Мішустіним.
Таким чином в РФ продовжиться "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина".
Деталі: Згідно з документом, засновниками організації будуть ПАТ "Газпром нефть" (70% частки в статутному капіталі) і "Приватна охоронна організація "СТАФ-ЦЕНТР" (30% у статутному капіталі).
Уряд країни-агресора посилається на закон "Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації".
Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%.
Що цьому передувало:
- Під Вугледаром на Донеччині помітили ПВК "Патріот" міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яка конкурує з "вагнерівцями" Євгена Пригожина.