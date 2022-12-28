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Шойгу відправив на фронт свою ПВК, яка конкурує з "вагнерівцями" – Череватий

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 15:44
Шойгу, РИА Новости

Під Вугледаром на Донеччині помітили ПВК "Патріот" міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яка конкурує з "вагнерівцями" Євгена Пригожина. 

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону новин 

Пряма мова: "Зокрема, в районі Степного на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже крім ПВК "Вагнер" з’явилася ПВК "Патріот", афільована з чинним міністром оборони РФ Шойгу. Очевидно, вони підтягують все боєздатне, щоб домогтись хоч якогось результату".

Деталі: Череватий, коментуючи чутки про конфлікт між ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та ПВК "Патріот" Сергія Шойгу, назвав їх конкурентними. Водночас вони перебувають на різних "театрах військових дій. На його думку, прямої взаємодії між ними немає. 

Що цьому передувало:

  • У листопаді український Спротив повідомляв, що засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин посилює свої позиції в РФ та хоче покарати міністра оборони Росії Сергія Шойгу через поразки окупантів на полі бою в Україні. ЦНС стверджує, що Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та очільника Генштабу Валерія Герасимова.

Теми: війнаВагнерДонецька областьРосія
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