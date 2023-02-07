Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд погодив призначення трьох голів ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 7 лютого 2023, 15:13
Уряд погодив призначення трьох голів ОВА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ФОТО GETTY IMAGES

Кабінет міністрів підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій.

Джерело: рішення Кабміну, предcтавник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Для Дніпропетровської області - це Сергій Лисак, у Запорізьку область - Юрій Малашко, у Херсонську область - Олександр Прокудін.

Реклама:

Що передувало: 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Довідково: Сергій Лисак – співробітник Служби безпеки України. З 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області . 19 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Лисака на посаду начальника СБУ у Дніпропетровській області.

ВІДЕО ДНЯ

Юрій Малашко - виконуючий обов'язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Згідно з даними з відкритих джерел, Олександр Прокудін – уродженець Миколаєва. З 2000 року працював в органах внутрішніх справ. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції Херсонської області. На цій посаді він декілька разів був відсторонений. Прокудіна пов'язували з підприємцем, чинним мером Херсона Ігорем Колихаєвим.

Оновлено: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба Нацполіції і зазначила, що під час вивчення матеріалів особової справи та наказів по особовому складу встановлено, що Прокудін О.С. жодного разу не був відсторонений від виконання обов'язків начальника ГУНП в Херсонській області (з будь-яких причин).

Теми: Кабінет міністрівДніпропетровська областьЗапорізька областьХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Кабінет міністрів
Міненерго напрацювало Концепцію забезпечення енергетичної безпеки
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: