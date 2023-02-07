Уряд погодив призначення трьох голів ОВА

Кабінет міністрів підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій.

Джерело: рішення Кабміну, предcтавник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Для Дніпропетровської області - це Сергій Лисак, у Запорізьку область - Юрій Малашко, у Херсонську область - Олександр Прокудін.

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Що передувало: 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Довідково: Сергій Лисак – співробітник Служби безпеки України. З 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області . 19 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Лисака на посаду начальника СБУ у Дніпропетровській області.

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Юрій Малашко - виконуючий обов'язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Згідно з даними з відкритих джерел, Олександр Прокудін – уродженець Миколаєва. З 2000 року працював в органах внутрішніх справ. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції Херсонської області. На цій посаді він декілька разів був відсторонений. Прокудіна пов'язували з підприємцем, чинним мером Херсона Ігорем Колихаєвим.

Оновлено: Після публікації новини з редакцією УП зв'язалася пресслужба Нацполіції і зазначила, що під час вивчення матеріалів особової справи та наказів по особовому складу встановлено, що Прокудін О.С. жодного разу не був відсторонений від виконання обов'язків начальника ГУНП в Херсонській області (з будь-яких причин).