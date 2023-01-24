Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Джерело: відповідні укази на сайті президента

Деталі:

Реклама:

Ярослава Янушевича звільнено з посади голови Херсонської ОДА;

Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОДА;

Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОДА;

Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Що передувало: Також Зеленський звільнив з посади глави Київської ОДА Олексія Кулебу, але тут же призначив його заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка.

Нагадаємо: Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Знати більше: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни