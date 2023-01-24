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Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА

Євген КізіловВівторок, 24 січня 2023, 21:31
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський звільнив очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Джерело: відповідні укази на сайті президента

Деталі:

  • Ярослава Янушевича звільнено з посади голови Херсонської ОДА;
  • Дмитра Живицького  - з посади голови Сумської ОДА;
  • Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОДА;
  • Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Що передувало: Також Зеленський звільнив з посади глави Київської ОДА Олексія Кулебу, але тут же призначив його заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка.

Нагадаємо: Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Знати більше: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни

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Теми: ЗеленськийрегіониОфіс президентазвільнення
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