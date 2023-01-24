Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА
Вівторок, 24 січня 2023, 21:31
Президент Володимир Зеленський звільнив очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.
Джерело: відповідні укази на сайті президента
Деталі:
- Ярослава Янушевича звільнено з посади голови Херсонської ОДА;
- Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОДА;
- Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОДА;
- Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА.
Що передувало: Також Зеленський звільнив з посади глави Київської ОДА Олексія Кулебу, але тут же призначив його заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка.
Нагадаємо: Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.
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