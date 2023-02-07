Зеленський призначив голів трьох ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: Новим головою Дніпропетровської області став Сергій Лисак.

Запорізьку ОВА очолив Юрій Малашко, а Херсонську - Олександр Прокудін.

Довідково: Сергій Лисак – співробітник Служби безпеки України. З 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області . 19 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Лисака на посаду начальника СБУ у Дніпропетровській області.

Юрій Малашко - виконуючий обов'язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Згідно з даними з відкритих джерел, Олександр Прокудін – уродженець Миколаєва. З 2000 року працював в органах внутрішніх справ. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції Херсонської області. Прокудіна пов'язували з підприємцем, чинним мером Херсона Ігорем Колихаєвим.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Глав Київської та Сумської ОВА все ще не призначили.