Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 7800 осіб

Ольга Глущенко Вівторок, 7 лютого 2023, 23:28
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 7800 осіб
ФОТО: GETTY IMAGES

За останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусу, що стався в понеділок у Туреччині та Сирії, перевищила 7800 осіб.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що у Туреччині підтверджено загибель 5894 осіб, а в Сирії загинуло 1932 особи, тобто загалом 7 826 людей.

Реклама:

The Guardian пише, що існують побоювання, що кількість жертв невпинно зростатиме, оскільки, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, загиблих може бути до 20 000.

Нагадаємо: Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року та після землетрусу 7 лютого 2023 року.

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.

Теми: ТуреччинаСиріястихійне лихокатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Туреччина
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав поновити "зернову угоду"
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: