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Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 7800 осіб

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 00:28
ФОТО: GETTY IMAGES

За останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусу, що стався в понеділок у Туреччині та Сирії, перевищила 7800 осіб.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що у Туреччині підтверджено загибель 5894 осіб, а в Сирії загинуло 1932 особи, тобто загалом 7 826 людей.

The Guardian пише, що існують побоювання, що кількість жертв невпинно зростатиме, оскільки, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, загиблих може бути до 20 000.

Нагадаємо: Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня 2022 року та після землетрусу 7 лютого 2023 року.

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

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Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.

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Теми: ТуреччинаСиріястихійне лихокатастрофи
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