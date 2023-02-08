Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 07:50
наслідки обстрілів, фото Терехова

Вночі 8 лютого росіяни атакували Харків, під обстрілами опинився Центральний парк.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Сьогодні (8 лютого – ред.) вночі під ударом опинився і наш Центральний парк".

Деталі: Пізніше мер опублікував відео з камер відеонагляду, які зафіксували момент прильоту по парку.

Що передувало: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок ввечері повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях. За його словами, росіяни випустили по місту від 6 до 10 ракет С-300.

 
 
 

Читайте УП В Google News

Теми: Харківобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Трампісти у Конгресі США пропонують припинити військову і фінансову допомогу Україні

МОК натякнув на покарання українських спортсменів за бойкот Олімпіади

Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч

У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову

Федоров про нововведення SpaceX: Проблем з роботою Starlink не спостерігається

оновлено, фотоВибух у Києві: кількість загиблих зросла до чотирьох

Усі новини...
Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК "Південь"
Україні потрібніші БМП, ніж танки – західний аналітик
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
Останні новини
00:39
Зеленський: Українці не пробачать Путіна і більшість країн списали його з рахунків
00:37
Росія стояла за кампанією проти обраного президента Чехії Павела – МВС
00:26
Ворог обстріляв 7 громад Сумщини: зафіксовано майже 100 "прильотів"
23:53
Трампісти у Конгресі США пропонують припинити військову і фінансову допомогу Україні
23:48
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
23:08
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
23:00
У Бердянську було влучання в аеродром, знищено 100 окупантів – МВА
22:44
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
22:33
відеоСухопутні війська показали, як з артилерії збили гелікоптер
22:24
Німеччина передасть Словаччині дві системи ППО, їх розташують біля кордону з Україною
Усі новини...