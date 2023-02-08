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Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 06:50
Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова
наслідки обстрілів, фото Терехова

Вночі 8 лютого росіяни атакували Харків, під обстрілами опинився Центральний парк.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Сьогодні (8 лютого – ред.) вночі під ударом опинився і наш Центральний парк".

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Деталі: Пізніше мер опублікував відео з камер відеонагляду, які зафіксували момент прильоту по парку.

Що передувало: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок ввечері повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків і закликав громадян перебувати в укриттях. За його словами, росіяни випустили по місту від 6 до 10 ракет С-300.

 
 
 

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Теми: Харківобстріл
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