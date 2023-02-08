Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК "Південь"
Середа, 8 лютого 2023, 08:47
8 лютого українські захисники знищили 7 легких човнів росіян на півдні України – на них окупанти готувалися висувати свої диверсійно-розвідувальні групи.
Джерело: начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону
Пряма мова Гуменюк: "Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійних груп. Аж 7 штук".
Деталі: Також вона додала, що оборонці пошкодили дві установки типу "Град" в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.
Передісторія:
- 31 січня повідомлялося, що українські захисники лише за добу у районі островів у гирлі Дніпра знищили щонайменше 5 легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами.