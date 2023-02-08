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Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК "Південь"

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 07:47
Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК Південь
Фото ілюстративне з Facebook ОК "Південь"

8 лютого українські захисники знищили 7 легких човнів росіян на півдні України – на них окупанти готувалися висувати свої диверсійно-розвідувальні групи.

Джерело: начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійних груп. Аж 7 штук".

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Деталі: Також вона додала, що оборонці пошкодили дві установки типу "Град" в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.

Передісторія: 

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Теми: Українавійна
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