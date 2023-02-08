Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК "Південь"

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 08:47
Фото ілюстративне з Facebook ОК "Південь"

8 лютого українські захисники знищили 7 легких човнів росіян на півдні України – на них окупанти готувалися висувати свої диверсійно-розвідувальні групи.

Джерело: начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійних груп. Аж 7 штук".

Деталі: Також вона додала, що оборонці пошкодили дві установки типу "Град" в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.

Передісторія: 

Читайте УП В Google News

Теми: Українавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Військове керівництво РФ поступово позбувається залежності від ПВК "Вагнер" – ISW

ЗСУ використовують для ракетних ударів координати, які надають військові США – ЗМІ

Трампісти у Конгресі США пропонують припинити військову і фінансову допомогу Україні

МОК натякнув на покарання українських спортсменів за бойкот Олімпіади

Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч

У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову

Усі новини...
Україна
Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
Загибель двох українців у результаті землетрусу в Туреччині не підтвердилась
Німеччина обіцяє, що її перші Leopard 2 будуть в Україні в кінці березня
Останні новини
07:07
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів – Генштаб
06:35
У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 "прильотів"
06:11
Військове керівництво РФ поступово позбувається залежності від ПВК "Вагнер" – ISW
05:30
доповнено о 05:30У низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Харкові пролунало близько 10 вибухів
03:53
Англіканська церква схвалила благословення для одностатевих пар
03:27
У Вінниці і Запоріжжі лунали вибухи – ЗМІ
02:32
фотоЗеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25
01:58
ЗСУ використовують для ракетних ударів координати, які надають військові США – ЗМІ
00:39
Зеленський: Українці не пробачать Путіна і більшість країн списали його з рахунків
00:37
Росія стояла за кампанією проти обраного президента Чехії Павела – МВС
Усі новини...