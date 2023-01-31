Захисники за добу знищили 5 човнів з російськими ДРГ
Вівторок, 31 січня 2023, 14:52
Щонайменше 5 легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами знищили українські захисники за минулу добу у районі островів у гирлі Дніпра.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра.
За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника".
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