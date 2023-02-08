Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Від чистого серця": дружинам загиблих окупантів на Донбасі роздали по шубі

Станіслав ПогоріловСереда, 8 лютого 2023, 09:48
Від чистого серця: дружинам загиблих окупантів на Донбасі роздали по шубі
скриншот

Дружинам загиблих окупантів з так званої "ДНР" роздали 21 шубу, ті подякували росіянам "від чистого серця".

Джерело: "Meduza"

Деталі: На відео удови вбитих вишикувались в один ряд, щоб подякувати за "допомогу". "Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу. Дуже вдячні вам. Тут зібрались сім'ї загиблих військовослужбовців. Правда, дякуємо дуже від чистого серця!", - каже одна з жінок.

Реклама:

Закадровий голос чоловіка твердить, що шуби надійшли від "російського активу". "У такі моменти відчуваєш, що ми одна сім'я", - каже чоловік.

Що було раніше: У липні минулого року російські пропагандисти транслювали сюжет про те, як батько вбитого на війні в Україні окупанта Олексія Малова з Саратовської області витратив так звані "гробові" на нову "Ладу". "На згадку про сина купили новеньку машину", - з гордістю розповідав тоді батько загиблого десантника.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
війна
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: