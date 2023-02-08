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"Від чистого серця": дружинам загиблих окупантів на Донбасі роздали по шубі

Станіслав ПогоріловСереда, 8 лютого 2023, 10:48
скриншот

Дружинам загиблих окупантів з так званої "ДНР" роздали 21 шубу, ті подякували росіянам "від чистого серця".

Джерело: "Meduza"

Деталі: На відео удови вбитих вишикувались в один ряд, щоб подякувати за "допомогу". "Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу. Дуже вдячні вам. Тут зібрались сім'ї загиблих військовослужбовців. Правда, дякуємо дуже від чистого серця!", - каже одна з жінок.

Закадровий голос чоловіка твердить, що шуби надійшли від "російського активу". "У такі моменти відчуваєш, що ми одна сім'я", - каже чоловік.

Що було раніше: У липні минулого року російські пропагандисти транслювали сюжет про те, як батько вбитого на війні в Україні окупанта Олексія Малова з Саратовської області витратив так звані "гробові" на нову "Ладу". "На згадку про сина купили новеньку машину", - з гордістю розповідав тоді батько загиблого десантника.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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