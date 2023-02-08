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Помер терорист, який виступав із "черепом азовця": отримав кульове в голову впритул

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 12:01
Окупант Мангушев. Фото з TELEGRAM

Російський найманець, командир підрозділу так званої "Народної міліції ЛНР" Ігор Мангушев із позивним "Берег" помер у лікарні від поранення в голову, яке він дістав за невстановлених обставин у тилу окупантів – місті Кадіївка Луганської області.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на друга терориста Акіма Апачева, російські пабліки в Telegram 

Пряма мова Апачева: "Він (Мангушев) помер. Вчора я відвідував Ігоря разом із його дружиною Тетяною в госпіталі. Лікарі сказали, що "Берег" перебуває в атонічній комі. Це остання стадія коми, як мені пояснили. Сама куля застрягла в центрі мозку, пройшла довгий шлях. У результаті утворився великий набряк головного мозку. "Берег" би дуже хотів вижити, але вже не мав шансів".

Деталі: Він також додав, що 7 лютого справу передали до Слідкому РФ і нібито "за матеріалами справи все ясно", і навіть відомо, хто це зробив.  

Що сталося раніше:

4 лютого російські Telegram-канали повідомили, що о 00:30 того дня Мангушева доправили до нейрохірургії м. Стаханов (стара назва окупованої Кадіївки, яку використовують російські загарбники – ред.) зі "сліпим вогнепальним кульовим пораненням у голову".

Зазначалося, що характер поранення свідчить про те, що постріл здійснили з короткоствольної зброї в потилично-тім'яну ділянку, але обставини того, що сталося, невідомі.

ВІДЕО ДНЯ

5 лютого в мережі з'явилося відео, на якому дівчина, яка назвалася дружиною Мангушева Тетяною Азаревич, заявила, що поранення бойовика може бути замахом або навіть стратою.

Азаревич зачитала з телефону, що Мангушев дістав поранення в ніч із 3 на 4 лютого "в тилу, у Стаханові", тобто на тимчасово окупованій російськими військами території.

Дружина окупанта розповіла, що стріляли з близької відстані з пістолета, а куля – імовірно 9мм – застрягла в мозку.

Пряма мова Азаревич: "Минула вже майже доба, але жодних слідчих дій досі не було проведено. І більше того – не заведено кримінальну справу, хоча, судячи з характеру поранення, був замах на вбивство і навіть страта".  

Вона також звернулася до російських Міноборони, Слідчого комітету і ФСБ з проханням взяти цю справу під контроль.

Хто такий Мангушев?

Мангушев став відомий після відео, яке з'явилося в мережі в серпні 2022 року. На цьому ролику Мангушев виступав нібито з черепом "українського військового", який нібито загинув під час оборони "Азовсталі" в Маріуполі. 

 
скриншот з відео 

Тоді він заявляв, що росіяни нібито воюють не з людьми, а з "ідеєю України як антиросійської держави". Мангушев переконував, що "не може бути ніякого примирення, Україна має бути деукраїнізована, а російські землі Новоросії мають бути повернуті назад".

Він також говорив, що йому "насрати, скільки і як треба вбити (українських солдатів – ред.), і що "всі носії української ідеї мають бути знищені".  

 
Фото з Telegram Мангушева 

Дружина Мангушева у своєму відео розповіла, що "Берег" був чинним військовослужбовцем РФ, обіймаючи посаду капітана 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ.

За однією з версій, Мангушев нібито міг вигадати символ Z, який росіяни використовували на своїй техніці після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Для довідки: Акім Апачев – російський пропагандист, так званий "журналіст" Russia Today – раніше разом зі співачкою Дар’єю Фрей зняв кліп у Маріуполі на руїнах меткомбінату "Азовсталь".

Посіпаки окупантів взяли за основу мотив пісні "Пливе кача", яка стала символом Революції Гідності, але змінили в ній слова на підтримку російських окупантів.

При цьому вони співали українською мовою, заявивши, що вона – "їхній трофей".

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Теми: Росіявійна
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