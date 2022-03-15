"Z" як символ війни РФ проти України могли вигадати у Шойгу – росЗМІ

За даними російського видання "Медуза", джерелом ідеї використовувати латинську літеру "Z" як символ війни РФ проти України може бути піар-блок міністерства оборони РФ.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Декілька співрозмовників видання, близьких до внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ, запевнили, що жодного відношення до креативу "операції Z" блок не має.

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Двоє з них назвали джерелом ідеї піар-блоку міністерства оборони на чолі з радником міністра Сергія Шойгу Андрієм Ільницьким. З цією версією згодне джерело "Медузи" серед організаторів томських автопробігів, які використовували символ "Z": це, на його думку, "робота піарників, які створюють образ та імідж армії".

Піар-блок міністерства оборони при цьому працював спільно з RT та його головним редактором Маргаритою Симоньян, каже джерело "Медузи", близьке до АП: дизайнери телеканалу вигадали символіку, а міністр Сергій Шойгу її схвалив.

"Симоньян багато в чому взяла ініціативу на себе. Із символікою ознайомили і президента Володимира Путіна. За словами одного зі співрозмовників, вона йому сподобалася", — говорить цей співрозмовник "Медузи".

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Дизайнери телеканалу RT, яким керує Маргарита Симоньян, справді розробили власну айдентику "операції Z". Товари з буквою Z, стилізованою під грубо намальовану білою фарбою на борту бронемашини, продаються в онлайн-магазині RT з 26 лютого.

Симоньян прочитала повідомлення "Медузи" з питанням про її можливу причетність до цієї кампанії, але замість відповіді розмістила у своїх соцмережах коментар, що "Медуза" дає їй несподівані приводи пишатися собою та співчувати цьому виданню.

Водночас, одне з джерел "Медузи", близьких до керівництва Санкт-Петербурга, вважає, що серед авторів ідеї був бізнесмен Євген Пригожин. Проте співрозмовники, близькі до АП, це заперечують.

Інший співрозмовник "Медузи", близький до АП, упевнений, що Пригожин до кампанії з операції Z "вчасно примазався".

Саму назву "операція Z", її символіку та стратегію просування джерела "Медузи", близькі АП, оцінюють негативно.

"З точки зору політтехнологій це просто жахливо", — коментує один із технологів, які співпрацюють із адміністрацією. За його словами, буква Z як назва сама по собі ніякого сенсу не несе: "Людям спочатку незрозуміло, що це і навіщо". "Якась реклама [президента України Володимира] Зеленського", — дивується він.

Інший технолог зазначає, що Z — це не кирилична літера, хоча саме вторгнення подається як "порятунок російського світу".

Найперше використання символіки Z в онлайн-флешмобі на підтримку російської армії, яке вдалося виявити "Медузі", стосується періоду ще до офіційного початку війни. Про це "Медузі" розповів політтехнолог Ігор Мангушев, автор телеграм-каналу "Записки авантюриста" (зараз його назва теж пишеться через Z) та "відставний капітан ЛНР", як він представився у розмові.

У розмові з "Медузою" Мангушев заявив, що ідея цього флешмобу прийшла йому разом із його "соратниками". Як підтвердження своїх слів Мангушев показав "Медузі" скріншоти листування в телеграмі, учасники якої пропонують поставити на аватари своїх каналів логотип з буквою Z — "саме білою фарбою, нанесеною типу пензлем, трохи недбало, але у всіх однакову".

Таке зображення справді почало з'являтись у групі телеграм-каналів, пов'язаних загальною тематикою підтримки "народних республік" на сході України, близько 20-21 лютого, тобто напередодні вторгнення. Саме там, припускає Мангушев, їх побачив "хтось із людей, причетних до держпропаганди, і сказав: о, крута тема беремо в роботу".