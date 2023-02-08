Зеленський у середу ввечері із Лондона поїде до Парижа - французькі ЗМІ
Середа, 8 лютого 2023, 16:32
Після візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський в середу ввечері прибуде до Парижа.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BFMTV із посиланням на джерела.
Жодних подробиць візиту видання не наводить.
Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського "особисто взяти участь у майбутньому саміті".
Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.
Він провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.
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