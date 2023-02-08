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Зеленський у середу ввечері із Лондона поїде до Парижа - французькі ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 15:32

Після візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський в середу ввечері прибуде до Парижа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BFMTV із посиланням на джерела.

Жодних подробиць візиту видання не наводить.

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Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського "особисто взяти участь у майбутньому саміті".

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.

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Він провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Теми: ЗеленськийФранція
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