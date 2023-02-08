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В уряді показали, як працює очікуваний із США далекобійний снаряд GLSDB

Євген КізіловСереда, 8 лютого 2023, 21:02
далекобійна ракета GLSDB, скриншот з відео

У Мінінформполітики показали відео, як діє далекобійна крилата бомба GLSDB. Цей снаряд б'є на 150 кілометрів і входить у новий пакет військової допомоги Україні від США.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики в Telegram

Деталі: У центрі повідомляють, що крилата бомба – це експериментальна розробка США, яка допоможе ЗСУ вибивати ворога з України.

GLSDB – це гібрид авіабомби та некерованої ракети M26. Такі бомби-ракети запускатимуть з наземних установок, вони – високоточні.

Довідково: Боєприпаси GLSDB створені компанією Boeing спільно з SAAB і перебувають у розробці з 2019 року. GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. GBU-39 – невелика керована бомба масою близько 130 кілограмів. Крила GBU-39 розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

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Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Такими боєприпасами можна вести вогонь з пускових установок HIMARS та M270.

Що передувало: На початку лютого речник Пентагону Пат Райдер повідомив, що новий пакет військової допомоги Україні включатиме далекобійні снаряди GLSDB, дальність дії яких становить 150 кілометрів.

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Теми: зброяСШАУкраїна
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