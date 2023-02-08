Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збірна США відмовилась від чемпіонату світу з боксу через конфлікт з російським керівником IBA

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 21:27
Збірна США відмовилась від чемпіонату світу з боксу через конфлікт з російським керівником IBA
російський диктатор Путін і Кремлєв, вересень 2022 року, фото: getty images

Американська боксерська асоціація оголосила в середу, що її бійці не візьмуть участі в чемпіонаті світу цієї весни через погану репутацію Міжнародної боксерської асоціації та її керівника росіянина Умара Кремлєва.

Джерело: Washington Post

Дослівно: "Цей крок є останньою відповіддю на зростаючі суперечки навколо Міжнародної боксерської асоціації, яку Міжнародний олімпійський комітет двічі позбавляв контролю над олімпійським боксом на тлі численних скандалів і проблем з керівництвом.

Реклама:

МОК неодноразово критикував президента IBA Умара Кремлєва за сумнівні вибори, нездатність вирішити проблеми з суддівством і фінансові порушення, а також за очевидні спроби Кремльова відійти від олімпійського боксу в надії отримати контроль над багатьма світовими професійними боксерськими організаціями".

Деталі: Американські боксерські чиновники також висловили серйозну стурбованість керівництвом Кремлєва, який до 2021 року очолював російську федерацію боксу і навіть пропонував російське громадянство українським боксерам.

Чемпіонат світу серед жінок за версією IBA може відбутися в березні в Нью-Делі, а чемпіонат серед чоловіків запланований на травень в Ташкенті, Узбекистан.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонати світу, які проводяться раз на два роки, вважаються головними аматорськими змаганнями поза межами Олімпійських ігор.

Виконавчий директор Американської боксерської федерації Майк МакАті заявив, що очікує, що інші країни також відмовляться від участі у чемпіонаті світу.

Відмова від участі у чемпіонаті світу не вплине на кваліфікацію США на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. МОК проведе власний відбір до Парижа.

Нагадаємо: 

  • У жовтні 2022 року IBA повідомила, що поверне до участі у змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає "політичний нейтралітет".
  • Санкції були впроваджені у відповідь на повномасштабну війну проти України. Вони полягали в недопуску представників збірних Росії та Білорусі до змагань. У липні Україна закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Однак у вересні президент IBA, росіянин Умар Крємльов, закликав навпаки скасувати санкції. 
  • Наприкінці вересня IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи. Вони братимуть участь під прапором IBA.

Теми: спортСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
спорт
Росіян і Білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: