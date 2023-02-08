Збірна США відмовилась від чемпіонату світу з боксу через конфлікт з російським керівником IBA

Американська боксерська асоціація оголосила в середу, що її бійці не візьмуть участі в чемпіонаті світу цієї весни через погану репутацію Міжнародної боксерської асоціації та її керівника росіянина Умара Кремлєва.

Джерело: Washington Post

Дослівно: "Цей крок є останньою відповіддю на зростаючі суперечки навколо Міжнародної боксерської асоціації, яку Міжнародний олімпійський комітет двічі позбавляв контролю над олімпійським боксом на тлі численних скандалів і проблем з керівництвом.

МОК неодноразово критикував президента IBA Умара Кремлєва за сумнівні вибори, нездатність вирішити проблеми з суддівством і фінансові порушення, а також за очевидні спроби Кремльова відійти від олімпійського боксу в надії отримати контроль над багатьма світовими професійними боксерськими організаціями".

Деталі: Американські боксерські чиновники також висловили серйозну стурбованість керівництвом Кремлєва, який до 2021 року очолював російську федерацію боксу і навіть пропонував російське громадянство українським боксерам.

Чемпіонат світу серед жінок за версією IBA може відбутися в березні в Нью-Делі, а чемпіонат серед чоловіків запланований на травень в Ташкенті, Узбекистан.

Чемпіонати світу, які проводяться раз на два роки, вважаються головними аматорськими змаганнями поза межами Олімпійських ігор.

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Виконавчий директор Американської боксерської федерації Майк МакАті заявив, що очікує, що інші країни також відмовляться від участі у чемпіонаті світу.

Відмова від участі у чемпіонаті світу не вплине на кваліфікацію США на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. МОК проведе власний відбір до Парижа.

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