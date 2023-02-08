Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку війни в Україні порушили більше 80 тисяч справ через мародерство – Клименко 

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 22:54
З початку війни в Україні порушили більше 80 тисяч справ через мародерство – Клименко 
фото МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що з початку дії воєнного стану в Україні порушили більше 80 тисяч проваджень за фактами мародерства.

Джерело: МВС

Пряма мова: "Мародерство у час воєнного стану - це майновий злочин - як крадіжки, грабежі та розбої. Термін ув’язнення за скоєння крадіжки збільшено до 5-8 років. По таких злочинах є 80 500 проваджень".

Реклама:

Деталі: Також він додав, що надалі таких злочинів буде зареєстровано більше: "Люди повертаються на деокуповані території, в свої домівки, бачать розграбовані будинки. Тому ця робота буде тривати і кількість таких злочинів буде збільшуватися".

Щодо інших злочинів Клименко наголосив, що в Україні криміногенна ситуація залишається керованою: "Навантаження на деякі поліцейські підрозділи з початку війни виросло на 80%. Частина поліцейських працює на звільнених територіях, навантаження шалене, але на сьогодні ми не втратили керованості за криміногенною ситуацією в країні".

Теми: мародерствополіціяМВСКлименко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
мародерство
Виривають навіть розетки зі стін: окупанти грабують лікарню в Голій Пристані
Генштаб: На Луганщині росіяни грабують будинки місцевих мешканців
Мешканці Херсонщини залишилися без світла через мародерство окупантів – Генштаб
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: