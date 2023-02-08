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З початку війни в Україні порушили більше 80 тисяч справ через мародерство – Клименко 

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 23:54
фото МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що з початку дії воєнного стану в Україні порушили більше 80 тисяч проваджень за фактами мародерства.

Джерело: МВС

Пряма мова: "Мародерство у час воєнного стану - це майновий злочин - як крадіжки, грабежі та розбої. Термін ув’язнення за скоєння крадіжки збільшено до 5-8 років. По таких злочинах є 80 500 проваджень".

Деталі: Також він додав, що надалі таких злочинів буде зареєстровано більше: "Люди повертаються на деокуповані території, в свої домівки, бачать розграбовані будинки. Тому ця робота буде тривати і кількість таких злочинів буде збільшуватися".

Щодо інших злочинів Клименко наголосив, що в Україні криміногенна ситуація залишається керованою: "Навантаження на деякі поліцейські підрозділи з початку війни виросло на 80%. Частина поліцейських працює на звільнених територіях, навантаження шалене, але на сьогодні ми не втратили керованості за криміногенною ситуацією в країні".

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Теми: мародерствополіціяМВСКлименко
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