Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб
Четвер, 9 лютого 2023, 02:54
Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12049 осіб.
Джерело: NBC News
Деталі: У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 осіб. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького Управління з надзвичайних ситуацій, а 8 000 людей були врятовані з-під завалів.
У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 особи.
За даними Міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей отримали поранення.
Передісторія:
- Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.
- Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.
- Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.
- Через три дні після землетрусу магнітудою 7,8 балів рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, що вижили.
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