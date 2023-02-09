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Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб

Ольга Глущенко Четвер, 9 лютого 2023, 01:54
Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб
ФОТО: GETTY IMAGES

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12049 осіб.

Джерело: NBC News

Деталі: У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 осіб. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького Управління з надзвичайних ситуацій, а 8 000 людей були врятовані з-під завалів.

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У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 особи.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей отримали поранення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.
  • Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.
  • Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників, Україна відправляє команду з 87 рятувальників.
  • Через три дні після землетрусу магнітудою 7,8 балів рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, що вижили.

Теми: ТуреччинаСиріястихійне лихокатастрофи
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