Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12049 осіб.

Джерело: NBC News

Деталі: У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 осіб. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького Управління з надзвичайних ситуацій, а 8 000 людей були врятовані з-під завалів.

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У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 особи.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей отримали поранення.

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