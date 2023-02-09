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Байден ще не прийняв "твердого" рішення балотуватися у президенти – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 9 лютого 2023, 04:25
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Джо Байден у середу заявив, що має намір балотуватися на другий термін у 2024 році, але ще не прийняв "твердого рішення".

Джерело: Байден в інтерв'ю PBS NewsHour, цитує AFP

Пряма мова: "Я ще не прийняв цього рішення. Це мій намір, я думаю, але я ще не прийняв ццього рішення твердо".

Нагадаємо: Байден у листопаді вже заявляв, що планує брати участь у президентських виборах у 2024 році, але з остаточним рішенням не поспішає, бо вважає це "сімейним рішенням".

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Теми: БайденвибориСША
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