Байден ще не прийняв "твердого" рішення балотуватися у президенти – ЗМІ
Четвер, 9 лютого 2023, 04:25
Президент Джо Байден у середу заявив, що має намір балотуватися на другий термін у 2024 році, але ще не прийняв "твердого рішення".
Джерело: Байден в інтерв'ю PBS NewsHour, цитує AFP
Пряма мова: "Я ще не прийняв цього рішення. Це мій намір, я думаю, але я ще не прийняв ццього рішення твердо".
Нагадаємо: Байден у листопаді вже заявляв, що планує брати участь у президентських виборах у 2024 році, але з остаточним рішенням не поспішає, бо вважає це "сімейним рішенням".
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