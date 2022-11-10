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Байден планує балотуватися у президенти, але ще хоче порадитись з дружиною

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 05:09
Джо Байден, скриншот

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу заявив, що планує брати участь у президентських виборах у 2024 році, але з остаточним рішенням не поспішає, бо вважає це "сімейним рішенням".

Джерело: текстова трансляція виступу Байдена "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "Я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше (щодо рішення про участь у президентських виборах – ред.)".

Деталі: За словами Байдена, він хоче обговорити це питання з дружиною Джилл під час свят, а зробити відповідне повідомлення на початку наступного року.

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Теми: БайденвибориСША
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