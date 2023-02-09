Росіяни почали наступ на Луганщині. ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.

Джерело: ISW

Деталі: За даними інституту, російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію в Луганській області.

Темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень, і російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної.

Аналітики відзначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового.

На думку експертів, залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів.

Наступ окупантів, припускають в інституті, ще не набрав повного темпу; російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка була розгорнута в Луганській області в січні після розгортання в Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (в тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу", – ідеться у звіті.

За повідомленнями, командування так званої "Народної міліції" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" взяло під контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, в рамках зусиль з посилення деградованих сил "ДНР" напередодні неминучого російського наступу.

ISW раніше не спостерігав російських військовослужбовців у підпорядкуванні формувань "ДНР", і це твердження, якщо воно відповідає дійсності, свідчить про те, що російські війська, ймовірно, зміцнюють деградовані формування "ДНР" за допомогою мобілізованого особового складу, мобілізованого в самій Росії, оскільки "ДНР" не в змозі компенсувати свої власні втрати.

Експерти зазначають: Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагатиметься виправити низьку ефективність сил "ДНР/ЛНР" шляхом швидкої інтеграції російського особового складу.

У звіті йдеться і про те, що російські чиновники продовжують пропонувати заходи з підготовки російської військової промисловості до затяжної війни в Україні, а також, ймовірно, створюють додаткові умови для ухилення від санкцій.

Російські чиновники також, ймовірно, запропонували ці заходи в координації з нещодавнім указом про виключення російських чиновників з-під дії вимог щодо подання декларацій про доходи та пропозиціями щодо скасування процедур федеральних закупівель.

Кремль, можливо, створює систему субсидій і пільг, розроблену з мінімальним наглядом і обліком.

У ISW відзначають: відсутність контролю та обліку, ймовірно, дозволить російським компаніям легше уникати міжнародних режимів санкцій, спрямованих на російську військову промисловість.

"Зусилля Кремля підготувати російську військову промисловість до затяжної війни в Україні частково спираються на здатність російської військової промисловості мати постійний доступ до численних захищених ланцюжків поставок ключових зарубіжних компонентів, які за інших умов не можуть бути вироблені", – підсумовують в інституті.

Основні висновки ISW за 8 лютого: