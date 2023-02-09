Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку війни в Україні загинули понад 20 російських генералів – японська розвідка

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 лютого 2023, 09:17
З початку війни в Україні загинули понад 20 російських генералів – японська розвідка
Ілюстративне фото Getty Images

За даними японської розвідки, з початку повномасштабної агресії, в Україні були вбиті понад 20 генералів російської армії.

Джерело: видання "Nikkei" з посиланням розвіддані японських військових

Дослівно: "Британські ЗМІ повідомили в червні, що було вбито понад 10 (російських) генералів. Японія оцінює загальну кількість загиблих у понад 20, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці з США і Європою".

Реклама:

Деталі: Японські військові кажуть, що ця цифра дуже висока. Для прикладу, у Сполучених Штатів майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.

Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата пояснює велику кількість вбитих генералів перевагою українців у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місцезнаходження воєначальників, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.

Високопосадовець японської розвідки висловив ще одну версію: "У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Видання вказує на ще один момент, який став очевидним за останній рік, - це "неповноцінність" російського військового озброєння.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ станом на 9 лютого втрати окупантів склали близько 135 010 військових. Лише за минуло добу було вбито 910 окупантів.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: