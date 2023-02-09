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З початку війни в Україні загинули понад 20 російських генералів – японська розвідка

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 лютого 2023, 10:17
Ілюстративне фото Getty Images

За даними японської розвідки, з початку повномасштабної агресії, в Україні були вбиті понад 20 генералів російської армії.

Джерело: видання "Nikkei" з посиланням розвіддані японських військових

Дослівно: "Британські ЗМІ повідомили в червні, що було вбито понад 10 (російських) генералів. Японія оцінює загальну кількість загиблих у понад 20, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці з США і Європою".

Деталі: Японські військові кажуть, що ця цифра дуже висока. Для прикладу, у Сполучених Штатів майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.

Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата пояснює велику кількість вбитих генералів перевагою українців у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місцезнаходження воєначальників, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.

Високопосадовець японської розвідки висловив ще одну версію: "У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні".

Видання вказує на ще один момент, який став очевидним за останній рік, - це "неповноцінність" російського військового озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ станом на 9 лютого втрати окупантів склали близько 135 010 військових. Лише за минуло добу було вбито 910 окупантів.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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