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Окупанти в Криму готуються до звільнення півострова українськими захисниками – ГУР

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 15:34
ОКУПОВАНИЙ РОСІЄЮ КРИМ НА МАПІ

В українській розвідці вважають, що окупаційна влада Криму почала готуватися до деокупації українського півострова. Зокрема, там посилено контролюватимуть транспорт і готують місця для "тимчасового розміщення людей".

Джерело: головне управління розвідки

Деталі: Українська розвідка повідомляє, що російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ видали "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".

Згідно з документом, встановлюються високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Аналогічний рівень загрози оголошується на підвідомчих об’єктах так званих міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

Строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про відміну.

У рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ РФ, які діють в Криму, та лінійному відділенню МВС РФ, необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові.

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Зокрема, посилюється контроль за переміщенням російських громадян та іноземців з обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.

Підрозділам МНС наказано провести ревізію спецобладнання для здійснення "рятувальних операцій".

Місцеві адміністрації мають забезпечити місця для "тимчасового розміщення людей".

На міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

В українській розвідці припускають, що такі заходи є ознакою підготовки до початку деокупації Криму україськими оборонцями.

Дослівно: "Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони.

Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну".

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Теми: Кримокупаціядеокупаціярозвідка
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