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Зеленський: Є позитивні рішення щодо винищувачів

Євген КізіловЧетвер, 9 лютого 2023, 15:49
володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в ЄС, заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передачі Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід.

Джерело: Зеленський на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію".

Деталі: Президент також заявив, що після візиту до Британії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю.

Що передувало: Трохи раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України, схоже, може бути вже вирішене і пообіцяв деталі згодом.

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Теми: Зеленськийвинищувачідопомога УкраїніЄС
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