Єрмак заявив, що питання винищувачів для України вирішено, а потім змінив меседж

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами – справа вирішена, хоча потім поміняв меседж на "може бути вирішена".

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?".

Оновлено: За деякий час цитату в повідомленні Єрмака було змінено наступним чином: "Питання далекобійної зброї та винищувачів для України схоже може бути вирішене".

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