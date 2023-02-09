Єрмак заявив, що питання винищувачів для України вирішено, а потім змінив меседж

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами – справа вирішена, хоча потім поміняв меседж на "може бути вирішена".

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?".

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Оновлено: За деякий час цитату в повідомленні Єрмака було змінено наступним чином: "Питання далекобійної зброї та винищувачів для України схоже може бути вирішене".

Передісторія:

Президент України прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона 9 лютого для виступу в Європарламенті та участі в саміті ЄС.

Напередодні Володимир Зеленський здійснив неоголошений візит у Лондон, де виступив у Вестмінстері, зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III і відвідав українських військових на тренуваннях.

Також Зеленський відвідав Париж для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном ввечері 8 лютого.