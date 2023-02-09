Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак заявив, що питання винищувачів для України вирішено, а потім змінив меседж

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 13:49
Єрмак заявив, що питання винищувачів для України вирішено, а потім змінив меседж
Зеленський у Європарламенті. фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами – справа вирішена, хоча потім поміняв меседж на "може бути вирішена".

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?".

Реклама:

Оновлено: За деякий час цитату в повідомленні Єрмака було змінено наступним чином: "Питання далекобійної зброї та винищувачів для України схоже може бути вирішене".

Передісторія:

  • Президент України прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона 9 лютого для виступу в Європарламенті та участі в саміті ЄС.
  • Напередодні Володимир Зеленський здійснив неоголошений візит у Лондон, де виступив у Вестмінстері, зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III і відвідав українських військових на тренуваннях.
  • Також Зеленський відвідав Париж для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном ввечері 8 лютого.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: допомога УкраїнівійнаОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
допомога Україні
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
Зеленський про війну на території РФ: Це великий ризик, що ми залишимося самі
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: