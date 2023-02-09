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У Києві перейменували проспект і площу Перемоги

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 17:54
ілюстративне фото з Вікіпедії

Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Зокрема перейменовано:

  • проспект Перемоги на проспект Берестейський
  • площа Перемоги на площа Галицька
  • провулок Мічуріна на провулок Болсуновський
  • Брест-Литовське шосе на Берестейське шосе
  • вулиця Петрівська на вулиця Вознесенський Яр.

Мер також нагадав, що напередодні у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. А 9 лютого прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.

Пряма мова: "Очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни".

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Теми: Київдекомунізація
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