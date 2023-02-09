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У ЄС не зобов'язувалися передати Україні винищувачі – Bloomberg

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 17:03

Лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі в четвер не дали Володимиру Зеленському зобов’язань щодо надання бойової авіації.

Про це з посиланням на чиновника ЄС пише агенція Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Європейські лідери чітко дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але поки що ніхто не взяв на себе зобов'язання надати винищувачі", – зазначає видання.

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Bloomberg додає, що Зеленський також планує провести зустрічі з "невеликими групами європейських лідерів" тривалістю до 30 хвилин кожна перед тим, як повернутись в Україну.

Як повідомлялось, під час пресконференції в Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передання Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід.

Прем’єр Британії Ріші Сунак напередодні підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.

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Теми: допомога УкраїнівинищувачіЄСзброя
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