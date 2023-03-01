На Полтавщині збили 4 з 4 ворожих "Шахедів"

Голова Полтавької військової адміністрації Дмитро Лунін попередньо повідомив про збиття до 5 ворожих БпЛА, згодом повітряні сили уточнили: збили 4 з 4 запущених Росією "Шахедів".

Джерело: Лунін у Телеграм, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону новин

Пряма мова: "Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється.

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Деталі: Пізніше у Повітряних силах уточнили, що окупанти загалом запустили 4 безпілотники, вони рухалися з півночі, і їх усіх знищило Повітряне командування "Центр".

Пряма мова Ігната: "За даними Повітряних сил, 4 "Шахеди" було запущено і 4 збито".

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Що передувало: У Києві, Київській області та ще низці північних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу.