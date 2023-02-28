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У Києві й низці областей оголошувалась повітряна тривога

Олена РощінаВівторок, 28 лютого 2023, 23:57

У Києві, Київській області та ще низці північних і центральних областей була оголошена повітряна тривога.

Джерело: карта повітряних тривог, міський голова Кременчука Віталій Малецький, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін , Київська ОВА

Деталі: Першою повітряну тривогу оголосили у Полтавській області (22:18), згодом вона поширилася на Чернігівську, Сумську, Харківську, Кіровоградську, Черкаську області, а також Київ та Київську область (23:52 і 23:53 відповідно).

Імовірно, є загроза ударів безпілотниками з боку Росії. 

Мер Кременчука Віталій Малецький о 23:43 повідомив, що "в Кременчуці було чути звуки, схожі на вибухи".

Оновлено: О 00:13 Лунін повідомив, що "звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА".

О 00:30 Київська ОВА повідомила про "ворожий повітряний об’єкт" над областю і закликала жителів Київщини перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

О 01:23 було оголошено про відбої повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогабезпілотникиКременчукПолтавська область
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