У Києві й низці областей оголошувалась повітряна тривога

У Києві, Київській області та ще низці північних і центральних областей була оголошена повітряна тривога.

Джерело: карта повітряних тривог, міський голова Кременчука Віталій Малецький, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін , Київська ОВА

Деталі: Першою повітряну тривогу оголосили у Полтавській області (22:18), згодом вона поширилася на Чернігівську, Сумську, Харківську, Кіровоградську, Черкаську області, а також Київ та Київську область (23:52 і 23:53 відповідно).

Імовірно, є загроза ударів безпілотниками з боку Росії.

Мер Кременчука Віталій Малецький о 23:43 повідомив, що "в Кременчуці було чути звуки, схожі на вибухи".

Оновлено: О 00:13 Лунін повідомив, що "звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА".

О 00:30 Київська ОВА повідомила про "ворожий повітряний об’єкт" над областю і закликала жителів Київщини перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

О 01:23 було оголошено про відбої повітряної тривоги.