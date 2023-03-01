У Росії за образу військових хочуть саджати на 15 років

До Держдуми Росії внесли поправки до Кримінального кодексу і КпАП, згідно з якими за "дискредитацію" російських військових, які воюють в Україні, може загрожувати до 15 років в'язниці.

Джерело: спікер Держдуми В'ячеслав Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Сьогодні (1 березня – ред.) разом із колегами внесли на розгляд до Державної Думи поправки до Кримінального кодексу і КпАП про відповідальність за дискредитацію учасників спеціальної військової операції.

Покарання порушникам загрожує суворе: штрафи до п'яти мільйонів рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до п'яти років, або виправні чи примусові роботи до п'яти років, або позбавлення волі на строк до 15 років".

Деталі: За словами Володіна, ця законодавча ініціатива нібито "захистить" усіх окупантів, які воюють в Україні.

Згідно з поправками, "будь-яке публічне поширення завідомо неправдивої інформації, а також публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, добровольчих формувань, організацій та осіб, що сприяють у виконанні покладених на ЗС РФ завдань, є неприпустимими".

Володін зазначив, що друге читання документа заплановане вже на 2 березня. А третє, підсумкове, читання – на 14 березня.