Колаборанту з Бучанщини дали 10 років з конфіскацією за службу окупантам
Завідувача кладовищем, який служив російським загарбникам і погодився стати старостою села Синяк під час окупації Київської області, засудили до 10 років в’язниці.
Джерело: вирок Печерського райсуду Києва
Дослівно з рішення суду: "Визнати винуватим ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років, з конфіскацією майна".
Деталі: Суд виніс вирок 24 лютого.
Строк відбування покарання гауляйтером обчислюватиметься з моменту його затримання – з 3 травня 2022 року.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до пособника окупантів, суд залишив без змін до набрання вироком законної сили.
Вирок набирає законної сили через 30 днів з моменту його проголошення, якщо не було подано апеляцію на нього.
Рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів.
Передісторія:
- 3 жовтня 2022 року у Києві почали судити завідувача одного з кладовищ Бучанського району, якого росіяни призначили старостою села під час окупації.