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Колаборанту з Бучанщини дали 10 років з конфіскацією за службу окупантам

Ірина БалачукСереда, 1 березня 2023, 09:44
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Завідувача кладовищем, який служив російським загарбникам і погодився стати старостою села Синяк під час окупації Київської області, засудили до 10 років в’язниці.

Джерело: вирок Печерського райсуду Києва

Дослівно з рішення суду: "Визнати винуватим ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років, з конфіскацією майна".

Деталі: Суд виніс вирок 24 лютого.

Строк відбування покарання гауляйтером обчислюватиметься з моменту його затримання – з 3 травня 2022 року.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до пособника окупантів, суд залишив без змін до набрання вироком законної сили.

Вирок набирає законної сили через 30 днів з моменту його проголошення, якщо не було подано апеляцію на нього.

ВІДЕО ДНЯ

Рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів.

Передісторія:

  • 3 жовтня 2022 року у Києві почали судити завідувача одного з кладовищ Бучанського району, якого росіяни призначили старостою села під час окупації.

Теми: судколабораціяБучаКиївська область
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