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На Київщині лунала тривога: в небі був повітряний об’єкт

Ірина БалачукСереда, 1 березня 2023, 11:45
На Київщині лунала тривога: в небі був повітряний об’єкт
Скриншот з карти тривог

У столиці та Київські області оголошували повітряну тривогу у зв’язку з тим, що в небі помітили повітряний об’єкт. Небезпека тривала понад 1 годину. 

Джерело: карта тривог, Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації, КМВА у Telegram 

Дослівно КОВА: "Київщина! У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО".

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Деталі: У КОВА закликає мешканців перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою.

Оновлено: О 12:42 тривогу на Київщині скасували. Небезпека тривала понад 1 годину. 

Передісторія: 

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  • Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що російські військові почали запускати дрони-камікадзе Shahed із Брянської області РФ, щоб більше загрожувати Києву.

 

Теми: Київська областьКиївповітряна тривогавійна
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