ППО збила російський безпілотник над Київщиною

Протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено".

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Деталі: Речник Повітряних сил, додав, що тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.

Крім цього Ігнат уточнив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.