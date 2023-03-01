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ППО збила російський безпілотник над Київщиною

Валентина РоманенкоСереда, 1 березня 2023, 12:31
ППО збила російський безпілотник над Київщиною
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено".

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Деталі: Речник Повітряних сил, додав, що тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.

Крім цього Ігнат уточнив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогаКиївська область
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