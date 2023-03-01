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Росіяни вербують молодих палестинців на війну в Україну – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 1 березня 2023, 15:03
Росіяни вербують молодих палестинців на війну в Україну – ЗМІ
Фото: Getty Images

Росія вербує молодих палестинців, а також шукає сирійців для участі у війні проти Україні, на фронт вже відправили близько 300 людей.

Джерело: видання "The Media Line" з посиланням на джерела, "Радио Свобода"

Дослівно: "Джерело з урядової безпеки Лівану повідомило TML, що молодим палестинцям платять $350 на місяць за вступ до російської армії, в той час як елітні сирійські війська також вербуються".

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Деталі: Вербуванням займаються люди, пов'язані з посольством Палестинської автономії в Лівані.

Крім того, до вербування має відношення ліванське радикальне угруповання "Хезболла" - допомагає знайти тих палестинців, які вміють керувати безпілотниками і мають досвід ведення партизанської війни в міських районах.

За даними видання, Росія відправляє палестинців на передову. Загалом на фронт після експрес-підготовки відправлено вже близько 300 осіб. Ще 100 палестинців готуються до відправки.

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Більшість найманців родом з Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані, на південь від портового міста Сідон. Видання зазначає, що новобранці є членами руху ФАТХ, який очолює глава Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Також, за даними видання, Росія шукає найманців у Сирії. Цим, зокрема, займається ПВК "Вагнер".

Крім того, на війну з Україною на боці Росії можуть вирушати і бійці сирійських регулярних військ, насамперед із військових частин, які куруються Росією. Ці бійці отримують за участь у бойових діях від $500 до $700 на місяць, що є за сирійськими мірками дуже великою зарплатою.

Що було раніше: У березні 2022 року Головне управління розвідки Міноборони заявляло, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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