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Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 08:49
Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю
Фото з Twitter Mariusz Błaszczak

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", – написав міністр у Twitter.

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Блащак також нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. 

Влітку минулого року у Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю. Довжина паркану – майже 190 км.

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Крім того, в країні заявили про намір звести електронний паркан на кордоні з Росією.

Теми: ПольщаБілоруськордон
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