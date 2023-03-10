Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", – написав міністр у Twitter.

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W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

Блащак також нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю.

Влітку минулого року у Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю. Довжина паркану – майже 190 км.

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Крім того, в країні заявили про намір звести електронний паркан на кордоні з Росією.