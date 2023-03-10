Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю
Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".
"Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", – написав міністр у Twitter.
W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023
Блащак також нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю.
Влітку минулого року у Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю. Довжина паркану – майже 190 км.
Крім того, в країні заявили про намір звести електронний паркан на кордоні з Росією.