Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 09:49

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування", – написав міністр у Twitter.

Блащак також нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. 

Влітку минулого року у Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю. Довжина паркану – майже 190 км.

Крім того, в країні заявили про намір звести електронний паркан на кордоні з Росією.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаБілоруськордон
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників

Росія зазнає надзвичайно важких втрат у війні - розвідка Британії

Путін втратив контроль над інфопростором Росії – ISW

відеоУ промзоні Бахмута підрозділ прикордонників ліквідував групу "вагнерівців"

Ткаченко пригрозив УПЦ МП відповідальністю в разі крадіжки мощів святих із Лаври

Оголошено лауреатів Шевченківської премії

Усі новини...
Польща
У Польщі спростили процедуру транзиту української агропродукції до портів
У Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато
Польща передала Україні ще 10 Leopard 2 – міністр оборони
Останні новини
16:14
Зеленський обговорив безпекові потреби України з новим президентом Чехії
15:57
Польща планує оприлюднити документи про корупційний вплив РФ на євродепутатів
15:51
відеоУ мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування
15:50
В Ірані понад 100 людей затримали за підозрою в отруєнні школярок
15:39
Крах SVB викликає паніку по всьому світу – Bloomberg
15:24
Більшість британців позитивно оцінюють прийом біженців з України
15:13
Біля Маріуполя нові вибухи, росіяни підняли в небо авіацію – Андрющенко
15:06
У Молдові розкрили групу організаторів заворушень на протестах у Кишиневі
14:52
В Естонії суд заарештував трьох проросійських політиків, один недавно був у Маріуполі
14:36
Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників
Усі новини...