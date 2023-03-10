Канада заборонила імпорт сталі й алюмінію з Росії

Уряд Канади в п’ятницю оголосив про заборону імпорту російської сталі та алюмінію в межах режиму санкцій за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення опубліковане на сайті канадського уряду.

Санкції поширюються не лише на сталь і алюміній, а й похідну продукцію – від матеріалів для будівництва залізничних і трамвайних колій до трубопрокату.

Анонсуючи рішення, віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд заявила, що це допоможе підірвати зусилля Росії з підтримання вторгнення в Україну.

За даними міністерства промисловості Канади, країна імпортувала сталевої продукції з Росії на 208 мільйонів доларів у 2021 році і на 79 мільйонів – у 2022-му. Алюмінію імпортували на 44 та 16 мільйонів доларів у 2021 і 2022 роках відповідно.

Торгівля Росії з Канадою різко впала за перші десять місяців після повномасштабного вторгнення в Україну – експорт скоротився на 78% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що 24 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження мит у розмірі 200% на імпорт алюмінію з Росії, яка є другим у світі виробником цього металу.