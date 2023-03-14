Україні не вистачає кваліфікованих військових, втрати і песимізм зростають – WP

Якість української армії погіршилася внаслідок втрат на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, це змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За оцінками американських і європейських чиновників, пише видання, з початку російського вторгнення загинули або були поранені до 120 000 українських солдатів, а Росія втратила приблизно 200 000 солдатів.

Військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій, розповіли виданню, що українська армія страждає від нестачі артилерійських снарядів і мінометних мін, а недосвідченість мобілізованих, які поповнюють втрати, відображається на її якості.

"Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив півроку боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені", – розповів командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Купол".

Поточна ситуація на полі бою може не відображати повної картини боєздатності ЗСУ, оскільки Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо та утримує їх від участі у бойових діях, включаючи оборону Бахмута, розповів WP на умовах анонімності американський чиновник.

Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що стан української армії не зменшує його оптимізму щодо майбутнього контрнаступу. "Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Я думаю, що в будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що і відбувається зараз", – сказав він.

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Наскільки західна військова допомога і навчання українських солдатів зможуть схилити чашу терезів у весняному наступі на користь Києва, залишається незрозумілим, враховуючи виснаження, яке стає все відчутнішим, пише видання.

Високопоставлений український урядовець, який спілкувався з WP на умовах анонімності, назвав кількість обіцяних Заходом танків "символічною". Інші українські чиновники висловлювали песимізм щодо того, що обіцяні поставки взагалі будуть вчасно доставлені на поле бою.

"Якщо у вас більше ресурсів, ви активніше атакуєте. Якщо у вас менше ресурсів, ви більше захищаєтесь. Ми будемо захищатися. Тому, якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси і запитую: "За рахунок чого?". Можливо, у нас будуть якісь локальні прориви. У нас немає ні людей, ні зброї. А ви знаєте співвідношення: коли ви наступаєте, ви втрачаєте вдвічі або втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити стільки людей", – сказав високопосадовець.

WP відзначає, що такий аналіз набагато менш оптимістичний, ніж публічні заяви політичного і військового керівництва України.

Командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю виданню заявив, що перемога України до кінця року можлива.

"Наш президент надихає нас на перемогу. Загалом, ми всі думаємо однаково, і ми розуміємо, що для нас, звичайно, необхідно перемогти до кінця року. І це реально. Це реально, якщо ми отримаємо всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери", – сказав він.

Однак, відзначає WP, на лінії фронту настрої не такі оптимістичні. Згаданий командир "Купол" розповів, як він йшов у бій з новобранцями, які ніколи не кидали гранати, легко залишали свої позиції і яким не вистачало впевненості у поводженні зі зброєю. Його підрозділ відійшов з Соледара після того, як потрапив в оточення російських військ. "Купол" розповів, що сотні українських солдатів з підрозділів, які воювали разом з його батальйоном, просто залишали свої позиції, коли бойовики "Вагнера" просувалися вперед.

За рік війни, пише видання, у батальйоні "Купола" з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті, а ще 400 – поранені, що призвело до повної ротації особового складу.

"Я отримую 100 нових солдатів. Мені не дають часу на підготовку. Вони кажуть: "Веди їх у бій". Вони просто кидають все і біжать. І все. Розумієте, чому? Тому що солдат не стріляє. Я його питаю, чому, а він каже: "Я боюся звуку пострілу". І чомусь він ніколи не кидав гранату. …Нам потрібні інструктори НАТО в усіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити в окопи, тому що вони не впоралися зі своїм завданням", - сказав "Купол".

Комбат також поскаржився на брак боєприпасів. "Вони йдуть на вас, а стріляти нічим", – розповів він.

Офіційно Київ називав свої втрати в межах 9-13 тисяч солдатів загиблими. Однак, пише видання, західні офіційні особи називають більші цифри. До того ж, українські дані не включають поранених, які більше не можуть воювати.

Німецький чиновник на умовах анонімності заявив WP, що Берлін оцінює українські втрати у 120 000 загиблими і пораненими. "Вони (українська влада, – ред.) не діляться з нами цією інформацією, тому що не довіряють нам", – сказав чиновник.

У свою чергу, американський урядовець заявив, що втрати України є значними, але втрати Росії є ще більшими.

Ставки для України в найближчі місяці дуже високі, оскільки західні країни, які допомагають Києву, спостерігають, чи зможе українська армія знову перехопити ініціативу і відвоювати захоплені Росією території, наголошує видання.

Попри повідомлення, що РФ кидає в бій ненавчених солдатів, Сирський заявив, що ті, хто прибуває зараз, добре підготовлені.

"Ми повинні жити і воювати в цих реаліях. Звичайно, для нас це проблематично.... Це змушує нас бути більш точними у веденні вогню, більш детальними у розвідці, більш ретельними у виборі позицій і більш детальними в організації взаємодії між підрозділами. Іншого шляху немає", – сказав він.

За словами американського чиновника, щонайменше із січня США радять Україні відступити з Бахмута.

Натомість український чиновник, який говорив з WP на умовах анонімності, заявив, що битва за Бахмут виснажує російські сили, в основному бойовиків "Вагнера", які останнім часом були найефективнішими, і що українські підрозділи, які зараз захищають місто, все одно не планується використовувати в майбутніх наступальних операціях.

За словами українського урядовця, Україна втратила багато молодших офіцерів, які пройшли підготовку в США протягом останніх 9 років, що призвело до розмивання різниці у якості підготовки між українськими і російськими силами, яка була на початку вторгнення.

Навіть з новим обладнанням і підготовкою, американські військові, пише WP, вважають, що українських сил недостатньо для наступу на всьому фронті, де РФ побудувала оборону, тому українські війська тренуються шукати слабкі місця, які дозволять їм прорватися за допомогою танків і бронетехніки.

За словами Сирського, він зосереджений на утриманні лінії фронту, яку атакують росіяни, в той час як його заступники готують солдатів до наступу.

"Нам потрібно виграти час, щоб підготувати резерви. Ми знаємо, що повинні витримати цю атаку, щоб підготувати резерви, які будуть брати участь у наступних боях", – сказав Сирський, маючи на увазі українських солдатів, які зараз тренуються за кордоном на західному озброєнні.

Американські офіційні особи додали WP, що очікують, що наступ України почнеться наприкінці квітня або на початку травня, і вони гостро усвідомлюють нагальність поставок Києву озброєння, оскільки затяжна війна може бути на користь Росії, яка має більше людей, грошей і можливостей для виробництва озброєнь.