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Єврокомісія схвалила план реформи ринку електроенергії ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 18:17

Європейська комісія у вівторок затвердила реформу ринку електроенергії, щоб захистити громадян від раптових стрибків цін, прискорити використання відновлюваних джерел енергії та зробити ЄС більш енергонезалежним.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда".

"Понад два десятиліття структура ринку електроенергії добре служила європейським компаніям і споживачам, дозволяючи їм користуватися перевагами єдиного ринку. Однак енергетична криза, викликана нападом Росії на Україну, виявила ряд недоліків у поточній системі, які необхідно було усунути", - пояснила Сімсон.

План Єврокомісії спрямований на поступову відмову від використання газу у виробництві електроенергії після того, як через вторгнення Росії в Україну ціни стали нестабільними. 

За словами Сімсон, реформа буде спрямована на те, щоб зробити рахунки за електроенергію європейських споживачів і компаній більш незалежними від короткострокових ринкових цін. Реформа також прискорить впровадження відновлювальних джерел енергії та покращить захист споживачів.

Пропозицію Єврокомісії тепер розглянуть Європарламент і держави-члени ЄС, перш ніж план можна буде перетворити на серію законів, що займе щонайменше кілька місяців.

"Я справді вірю, що парламент і (держави-члени. - Ред.) готові розглядати це як пріоритет. Це означає, що деякі частини цієї пропозиції можуть ... допомогти нам уже в наступному році", - зазначила Сімсон.

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У березні Сімсон заявила, що Єврокомісія запропонує країнам ЄС і далі скорочувати споживання газу на 15%.

Сімсон також повідомила, що Україна візьме участь у платформі країн Європейського Союзу зі спільної закупівлі газу.

Теми: електроенергіяЄСенергетика
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