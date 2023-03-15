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Данія погодила створення фонду на $1 млрд для допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 11:07

Уряд Данії та широка більшість партій у данському парламенті домовилися про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (1 млрд доларів США) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну Данії.

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Данія вже є однією з країн, яка - порівняно з нашими розмірами - підтримує Україну найбільше. Це те, чим уряд та сторони угоди погоджуються залишатися і надалі", - сказав міністр фінансів Ніколай Ваммен.

"Українці борються не лише за власну свободу, але й за безпеку всієї Європи. З Українським фондом ми виводимо данську підтримку України на новий рівень. Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля", - заявив глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен.

Зазначається, що фонд спрямований на потреби та побажання України щодо узгоджених зусиль Данії, які зосереджуватимуться на військовій, цивільній та комерційній підтримці.

Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

На додаток до цього, у 2024-2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.

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Фонд складатиметься з трьох компонентів:

- Військова підтримка боротьби України за свободу у вигляді зброї, іншого військового обладнання та тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році.

- Цивільна підтримка, спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон.

- Підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.

Як зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, до цього часу Данія надала Україні військову підтримку на суму близько 5 мільярдів данських крон, і за допомогою новоствореного Українського фонду країна прагне підтримувати високий рівень військової підтримки.

"Це повинно мати реальне і помітне значення для українців. Їх боротьба - це також і наша боротьба", - сказав він.

Нагадаємо, раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

Теми: ДаніяУкраїнагроші
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