10 млн гривень для ПАНів з Криму. Залишилося всього 500 тис до необхідної суми

У березні 2014 року 10-та морська авіаційна бригада провела на аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району унікальну операцію. За наказом полковника Ігоря Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого Криму свою авіаційну техніку на миколаївський аеродром "Кульбакине".

7 травня 2022 року полковник Бедзай, хоч і не мав за своєю посадою, вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.

10-ту морську авіаційну бригаду назвали на честь Героя України полковника Ігоря Бедзая. І тепер єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира.

Ми теж любимо Крим. І чекаємо, коли 10-та морська авіаційна бригада здійснить нову унікальну спецоперацію та поверне свою авіаційну техніку на аеродром у селищі Новофедорівка Сакського району.

Для наближення цього моменту спільно з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Українською правдою збираємо 10 000 000 гривень для передових авіаційних навідників (ПАНів) підрозділу.

Посилання на збір: savelife.in.ua.

Наша ціль — на 100% закрити їхню потребу у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв‘язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них.

Це підсилить керованість морської авіаційної бригади і дозволить ПАНам у режимі реального часу коригувати вогонь власних вертольотчиків із землі, передавати командуванню необхідну інформацію та, у разі небезпеки, рятувати своїх.

Також до проведення аукціону долучився Аукціонний дім Goldens та провів 100% благодійний аукціон колекційних робіт відомих сучасних українських митців, які самі зголосилися віддати свої твори для війська.

За результатами торгів 11 лотів знайшли своїх нових власників, загальна сума зібраних коштів склала 450 450 гривень. Під час торгів були придбані роботи Жанни Кадирової, Лади Наконечної, три роботи Нікіти Кадана, Євгена Коршунова, Ксенії Гнилицької, Стаса Туріни, Катерини Лібкіндт, Олексія Сая, Ігоря Гусева. Ця сума є суттєвим внеском для збору коштів на потреби 10-ї морської авіаційної бригади.

Якщо ви бажаєте долучитись до благодійної ініціативи, ще є можливість придбати колекційні твори з колекції аукціону по стартовим цінам, які вказані на сайті аукціонного дому в описі кожного лоту, натиснувши клавішу "Дізнатися про наявність лота".

Безумовно варті уваги: "Кримські зорі" Володимира Кузнецова, серія робіт Алевтини Кахідзе, Ксенії Гнилицької, Сергія Сабакаря, Тараса Ковача, фотографія Владислава Краснощока, об’єкт Юрія Болси, живопис Богдана Сокури, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ.

Оплата за придбані лоти здійснюється напряму на рахунок фонду "Повернись живим", що забезпечує прозорість цільового використання коштів.