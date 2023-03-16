У Польщі розповіли подробиці щодо викриття шпигунської мережі РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало дев’ять людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, щодо шести з них суд ухвалив рішення про арешт.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За словами Камінського, у співпраці з російськими спецслужбами підозрювані здійснювали розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти в інтересах російської розвідки.

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"Затримані є іноземцями з-за східного кордону", - сказав міністр, який координує роботу спецслужб.

"До шістьох з них суд застосував тимчасовий арешт. Прокуратура висунула звинувачення у шпигунстві на користь Росії та участі в організованій злочинній групі", - розповів Камінський.

Щодо трьох затриманих вчора осіб тривають слідчі дії.

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"Докази вказують на те, що група займалася моніторингом залізничних маршрутів. До її завдань входило виявлення, моніторинг та документування перевезень зброї, що здійснювалися від імені України", - розповів Камінський.

За його словами, підозрювані також готувалися до диверсійних дій, спрямованих на паралізацію поставок обладнання, зброї та допомоги в Україну.

Співробітники ABW вилучили камери, електронне обладнання, а також GPS-передавачі, які мали бути встановлені на вантажі з гуманітарною допомогою для України.

"Група також отримала завдання здійснювати пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію польсько-українських відносин, розпалювання ворожих настроїв у Польщі щодо країн НАТО та атаки на політику польського уряду щодо України", - сказав міністр.

За його словами, є докази того, що росіяни платили членам групи винагороду за їхню діяльність.

"ABW має докази того, що підозрювані отримували гроші від російських спецслужб на постійній основі", - зазначив Камінський.

Він додав, що слідство триває. За його словами, в нинішній ситуації інформація "повинна бути суворо дозованою".

"Наразі тривають оперативні заходи служб і прокуратури. Справа ще трьох затриманих у середу незабаром буде передана до суду і вони також будуть заарештовані", - сказав міністр.

Раніше віцепрем'єр Польщі й міністр національної оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.