Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бундесвер зможе замінити передані Україні САУ лише за три роки - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 21:10
Бундесвер зможе замінити передані Україні САУ лише за три роки - ЗМІ
Фото: Getty Images

Після передачі Україні 14 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 Бундесверу доведеться чекати на заміну щонайменше три роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

Видання ознайомилося з конфіденційною контрактною документацією на закупівлю щонайменше десяти нових артилерійських систем на суму близько 184 мільйонів євро, в якій вказано, що виробник Krauss-Maffei Wegmann може поставити перші шість гаубиць не раніше 2025 року.

Якщо все піде за планом, то ще чотири мають надійти до Бундесверу у 2026 році.

Бюджетний комітет парламенту має обговорити проєкт від військового відомства 29 березня і, як очікується, затвердить його.

Однак в іншому конфіденційному повідомленні про закупівлю військове відомство вже попереджає про майбутні затримки. Ризик затримки оцінюється як "від середнього до високого" через напружену ситуацію на ринку електронних компонентів.

Міністерство оборони також класифікує ризик підвищення цін як "дуже значний".

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив швидку заміну гаубиць одним зі своїх найважливіших пріоритетів.

Нагадаємо, британська армія купує у Швеції сучасні самохідні артилерійські установки на заміну тим, які передала Україні.

Теми: НімеччиназброяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Німеччина
Німеччина передала Україні артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II
У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала РФ будувати Кримський міст
Німеччина закликала Росію не обмежувати продовження "зернової угоди" 60 днями
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...