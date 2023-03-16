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Бундесвер зможе замінити передані Україні САУ лише за три роки - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 20:10
Бундесвер зможе замінити передані Україні САУ лише за три роки - ЗМІ
Фото: Getty Images

Після передачі Україні 14 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 Бундесверу доведеться чекати на заміну щонайменше три роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

Видання ознайомилося з конфіденційною контрактною документацією на закупівлю щонайменше десяти нових артилерійських систем на суму близько 184 мільйонів євро, в якій вказано, що виробник Krauss-Maffei Wegmann може поставити перші шість гаубиць не раніше 2025 року.

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Якщо все піде за планом, то ще чотири мають надійти до Бундесверу у 2026 році.

Бюджетний комітет парламенту має обговорити проєкт від військового відомства 29 березня і, як очікується, затвердить його.

Однак в іншому конфіденційному повідомленні про закупівлю військове відомство вже попереджає про майбутні затримки. Ризик затримки оцінюється як "від середнього до високого" через напружену ситуацію на ринку електронних компонентів.

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Міністерство оборони також класифікує ризик підвищення цін як "дуже значний".

Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив швидку заміну гаубиць одним зі своїх найважливіших пріоритетів.

Нагадаємо, британська армія купує у Швеції сучасні самохідні артилерійські установки на заміну тим, які передала Україні.

Теми: НімеччиназброяУкраїнавійна
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