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Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинули 2 людини, 11 врятували

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 07:10
Наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Фото з Telegram Куртєва

Внаслідок удару росіян по 5-поверховому будинку у Запоріжжі загинули 2 людини, рятувальники дістали з-під завалів 11 осіб, будинок практично повністю зруйновано.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, загинули 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким".

Деталі: За словами Куртєва, внаслідок ворожого обстрілу 5-поверховий будинок у Запоріжжі практично повністю зруйновано, під завалами залишаються люди.

На місці трагедії розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, а комунальні автобуси евакуюють потерпілих, повідомив він.

Секретар міськради уточнив, що повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

За даними ДСНС, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано з 5 по 1 поверхи 5-поверхового житлового будинку в межах одного під’їзду.

ВІДЕО ДНЯ

Рятувальна служба повідомила, що станом на 04:30 врятовано 8 осіб, їх госпіталізували для медичного огляду. Ще 20 осіб евакуйовано з місця ракетного удару. З-під завалів будинку деблоковано одну загиблу людину.

До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, зокрема 3 психологи, та 24 одиниці техніки.

Доповнено о 5:45. За даними Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, станом на 05:00 врятовано 9 людей, з яких одна вагітна жінка, та евакуйовано 20 осіб.

Рятувальники деблокували з-під завалів 2 загиблих людей.

Доповнено о 07:10. Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя врятовано 11 осіб, серед них є вагітна жінка, повідомили в ДСНС України.

Співробітники ДСНС вилучили з-під завалів тіла 2 людей. Рятувальники також евакуювали з сусіднього під'їзду будинку 20 мешканців.

Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії продовжуються.

Нагадаємо: Російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.

Теми: ЗапоріжжяобстрілРосія
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