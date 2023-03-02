Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 4

Ірина БалачукЧетвер, 2 березня 2023, 10:55
Фото поліції

Щонайменше 4 людини загинули у результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі 2 березня, раніше було відомо про 3 жертв окупантів.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в ефірі національного марафону, Національна поліція у Facebook, Запорізька обласна прокуратура у Facebook 

Пряма мова Куртєва: "Зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо вже про 3 загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей".

Оновлено о 10:55. Запорізька обласна прокуратура пізніше повідомила, що жертвами росіян стали 4 людини, ще 5 людей, серед яких дитина, вважаються зниклими безвісти.

Дослівно прокуратура: "За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина". 

 
Фото прокуратури

Деталі: Секретар міськради нагадав, що ще 31 людина була евакуйована і 7 людей були госпіталізовані: з них 3 – у дуже важкому стані та 4 – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.   

 
Фото поліції

Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті нічного удару постраждали ще 2 багатоповерхові будинки – там порушене світло- та водопостачання, вибиті вікна.  

 
фото поліції 

За словами Куртєва, наразі в місті є проблема з розселенням постраждалих мешканців.  

Він пояснив, що це вже 9-та багатоповерхівка, яку зруйнували росіяни. Крім того, місто прийняло і надало житло 200 тисячам переселенців. Куртєв зазначив, що переселенці не хочуть їхати далі – всі вони чекають, що їхні населені пункти от-от деокупують і вони зможуть повернутися додому.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок удару росіян по 5-поверховому будинку у Запоріжжі загинули 2 людини, рятувальники дістали з-під завалів 11 осіб, будинок практично повністю зруйновано.

Теми: Запоріжжявійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Українська оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два ключових мости - розвідка Британії

Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута

фото"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту

США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн

Усі новини...
Зеленський про удар по Запоріжжю: Росіяни відповідатимуть за все, зло не запанує
Захисники вже знищили понад 150 тисяч загарбників
Два безпілотники атакували військову частину в Криму – росЗМІ
РФ може використати ескалацію загроз навколо ЗАЕС для стримування контрнаступу України – ISW
Останні новини
12:25
Сиропи від кашлю могли спричинити смерть 66 дітей у Гамбії – Центр контролю захворювань США
12:17
Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів
11:58
Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні - ЗМІ
11:43
Долар різко обвалився в обмінниках: що відбувається
11:29
"Русский добровольческий корпус" узгодив з Україною операцію в Брянській області – лідер руху
11:00
Тисячі людей вийшли на протести у Греції через масштабну залізничну аварію
10:44
Фізична активність може допомогти при лікуванні депресії – дослідження
10:32
Вісім українських областей були під обстрілом росіян, є вбиті цивільні
10:11
Ювелірний бренд Pandora планує перейти на виробництво з перероблених срібла та золота
09:53
Безпілотник атакував нафтопровід у Бєлгородській області - ЗМІ
Усі новини...