Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 4

Щонайменше 4 людини загинули у результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі 2 березня, раніше було відомо про 3 жертв окупантів.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в ефірі національного марафону, Національна поліція у Facebook, Запорізька обласна прокуратура у Facebook

Пряма мова Куртєва: "Зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо вже про 3 загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей".

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Оновлено о 10:55. Запорізька обласна прокуратура пізніше повідомила, що жертвами росіян стали 4 людини, ще 5 людей, серед яких дитина, вважаються зниклими безвісти.

Дослівно прокуратура: "За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина".

Фото прокуратури

Деталі: Секретар міськради нагадав, що ще 31 людина була евакуйована і 7 людей були госпіталізовані: з них 3 – у дуже важкому стані та 4 – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.

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Фото поліції

Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.

У результаті нічного удару постраждали ще 2 багатоповерхові будинки – там порушене світло- та водопостачання, вибиті вікна.

фото поліції

За словами Куртєва, наразі в місті є проблема з розселенням постраждалих мешканців.

Він пояснив, що це вже 9-та багатоповерхівка, яку зруйнували росіяни. Крім того, місто прийняло і надало житло 200 тисячам переселенців. Куртєв зазначив, що переселенці не хочуть їхати далі – всі вони чекають, що їхні населені пункти от-от деокупують і вони зможуть повернутися додому.

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