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Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 4

Ірина БалачукЧетвер, 2 березня 2023, 09:55
Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 4
Фото поліції

Щонайменше 4 людини загинули у результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі 2 березня, раніше було відомо про 3 жертв окупантів.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в ефірі національного марафону, Національна поліція у Facebook, Запорізька обласна прокуратура у Facebook 

Пряма мова Куртєва: "Зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо вже про 3 загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей".

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Оновлено о 10:55. Запорізька обласна прокуратура пізніше повідомила, що жертвами росіян стали 4 людини, ще 5 людей, серед яких дитина, вважаються зниклими безвісти.

Дослівно прокуратура: "За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина". 

 
Фото прокуратури

Деталі: Секретар міськради нагадав, що ще 31 людина була евакуйована і 7 людей були госпіталізовані: з них 3 – у дуже важкому стані та 4 – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.   

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Фото поліції

Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.

У результаті нічного удару постраждали ще 2 багатоповерхові будинки – там порушене світло- та водопостачання, вибиті вікна.  

 
фото поліції 

За словами Куртєва, наразі в місті є проблема з розселенням постраждалих мешканців.  

Він пояснив, що це вже 9-та багатоповерхівка, яку зруйнували росіяни. Крім того, місто прийняло і надало житло 200 тисячам переселенців. Куртєв зазначив, що переселенці не хочуть їхати далі – всі вони чекають, що їхні населені пункти от-от деокупують і вони зможуть повернутися додому.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок удару росіян по 5-поверховому будинку у Запоріжжі загинули 2 людини, рятувальники дістали з-під завалів 11 осіб, будинок практично повністю зруйновано.

Теми: Запоріжжявійнажертви
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